الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غافلت خادمة كانت تعمل بشكل غير شرعي لدى إحدى الأسر، ربة المنزل وسرقت مجوهراتها.

وأفادت النيابة العامة في دبي عبر دوريتها «جريمة وعبرة»، بأن ربة المنزل المجني عليها استعارت الخادمة من صديقة لها. وحين وقعت الجريمة، كانت في حيرة شديدة، فهل تبلغ الشرطة بالواقعة أم تتكتم عليها لتجنّب المساءلة في ظل مخالفتها للقانون.

وحذرت النيابة العامة من عواقب خرق اللوائح والقوانين، خصوصاً العمل لدى غير الكفيل، إذ يعرض مرتكبه للمساءلة، فضلاً عن الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.