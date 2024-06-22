بعثة الحج الرسمية تعود إلى أرض الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - عادت البعثة الرسمية للحج، والممثلة بمكتب شؤون حجاج الإمارات، إلى أرض الوطن، اليوم، عبر مطار زايد الدولي، بعد أن أنهت مهامها بعودة جميع حجاج الدولة البالغ عددهم 6228 حاجاً وحاجة.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، أن البعثة الرسمية وصلت اليوم إلى أرض الوطن بعد أن أدت مهمتها في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمنا دور مختلف لجان المكتب التي عملت بكفاءة عالية لضمان سعادة حجاج الدولة وسلامتهم.

وتوجه الدرعي بالشكر إلى القيادة الرشيدة للدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لمتابعته المتواصلة لشؤون حجاج الدولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وتوجيهاته بتسخير الإمكانات كافة لخدمتهم.