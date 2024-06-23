الامارات | «الخارجية» تحدد تحذيرات وتنبيهات السفر حسب الوجهة المنشودة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الخارجية تنبيهات وتحذيرات للمواطنين المسافرين إلى الخارج، عبر خريطة تفاعلية، على صفحة المسافر الإماراتي الموجودة على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، موضحة من خلالها الإجراءات والإرشادات الخاصة بدخول كل دولة، لمساعدة المسافر الإماراتي على معرفة المتطلبات قبل السفر.

وذكرت الحكومة الرقمية للدولة، في تقرير لها، أن الخريطة التفاعلية تتيح الوصول بسهولة إلى أحدث إجراءات السفر القائمة مع مختلف دول العالم، وكل المتطلبات ذات العلاقة، فضلاً عن تنبيهات وتحذيرات عن الوجهة المنشودة، وبعض المعلومات التي تهم المسافر الإماراتي قبل السفر إلى وجهته، مثل الإعفاء من التأشيرة، وتفاصيل البعثة في البلد المقصود، واستخدام رخص قيادة إماراتية في الخارج، وفقاً لمبادرة «مرخوص».

ويستعد كثير من المواطنين للسفر إلى وجهات خارجية مختلفة، مع بدء الإجازة المدرسية ودخول موسم الصيف، فيما تحرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة في الدول التي يقصدونها، وضمان عودتهم سالمين إلى الإمارات.

وحثّت وزارة الخارجية مواطني الدولة الراغبين في السفر على التسجيل في خدمة «تواجدي»، من خلال موقع الوزارة أو التطبيق الذكي (UAE MOFA) الذي يمكن تحميله عبر منصتي «أندرويد» و«iOS»، حيث تمكّن الخدمة الوزارة وبعثات الدولة في الخارج من التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات، أثناء سفرهم ووجودهم في الخارج، بهدف مساعدتهم وتنسيق عودتهم إلى الإمارات.

وتشمل الخدمات الخاصة بالمسافر الإماراتي، خدمة إصدار وثيقة عودة من خلال موقع الوزارة أو التطبيق الذكي، حيث يمكن لمواطني الدولة في الخارج، التقديم على الخدمة في الحالات التالية: بحكم فقدان الجواز العادي، أو انتهائه، أو تلفه، أو للمواليد الجدد.

وخصصت وزارة الخارجية خطاً ساخناً للاستجابة للبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني دولة الإمارات في حال تعرضهم لأي طارئ في الخارج، وتهدف الخدمة إلى تقديم الدعم والعون لمواطني دولة الإمارات على مدار الساعة، حيث يمكن للمواطن تقديم بلاغ من خلال التواصل على الرقم 0097180024.

وأكدت أنه يتم التعامل مع كل بلاغ من خلال منظومة استجابة مصممة لتقديم الدعم، بإشراف من إدارة شؤون المواطنين، وفق أعلى المعايير، بالتنسيق مع البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، وإدارات الوزارة المعنية المتمثلة في مركز الاتصال ومركز العمليات.

ولفت تقرير الحكومة الرقمية إلى الخدمات التي توفرها وزارة الخارجية، ومنها خدمة «طبيب لكل مواطن» التي تقدمها، بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي، حيث يمكن للمسافر الإماراتي التواصل من خلالها مع الوزارة للإبلاغ عن أي إصابة أو وعكة صحية أو لدى الحاجة إلى استشارة طبية، ويقوم فريق الوزارة بتحويل حالته إلى الطبيب المختص من هيئة الصحة لمتابعة الحالة، من خلال التواصل المرئي المباشر بين المواطن والطبيب.

وأشار التقرير إلى مشروع «البعثة الذكية»، حيث أكد أنه يسهم في تمكين المتعاملين - عبر خاصية التعرف إلى الوجه - من الاستفادة من خدمات قنصلية استباقية ومتنوعة، كما يتيح التفاعل المباشر مع المتعاملين وتقديم الخدمات اللازمة دون الحاجة إلى تدخل بشري، بالاعتماد على التقنية ثلاثية الأبعاد و«الهولوغرام»، مع خيار توفير موظف افتراضي والتفاعل معه بشكل مباشر إذا لزم الأمر.

وحرصت وزارة الخارجية على توجيه مجموعة من النصائح والإرشادات للمواطنين المسافرين إلى الخارج عبر خدمة «تواجدي»، داعية إلى الالتزام بها لضمان سفر آمن، ومن أهمها ضرورة الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الأوراق الرسمية، وصورة جواز السفر في الهاتف المتحرك، للرجوع إليها عند الحاجة أو في حالات الطوارئ، والاحتفاظ بالأوراق الرسمية الخاصة بالمسافر وعائلته في مكان آمن أثناء السفر.

كما نبّهت إلى أهمية حمل رخصة قيادة دولية في حال أراد المسافر القيادة في الدول التي سيزورها خلال سفره، واختيار مكان إقامة يتقيّد بشروط الأمن والسلامة، والتعرف إلى الوجهة قبل السفر إليها، والتعرف إلى البيئة السياسية والثقافية والاقتصادية، حتى تتكون لديه فكرة عن وجهته.

كما دعت المواطنين إلى الحرص على التعامل في حجوزاتهم الخاصة بالسفر والسكن والتنقلات مع مكاتب سياحة مرخصة وموثوق بها، وضرورة عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة أثناء السفر، والاستعاضة عنها بالبطاقة الائتمانية.

• الخريطة التفاعلية تتيح الوصول بسهولة إلى أحدث إجراءات السفر القائمة مع مختلف دول العالم.

• «الخارجية» خصصت خطاً ساخناً لبلاغات مواطني الدولة في حال تعرضهم لأي طارئ في الخارج.

• «طبيب لكل مواطن» خدمة تقدمها وزارة الخارجية للمسافر الإماراتي بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي.