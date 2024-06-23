الامارات | مبادرة توعوية للتعامل مع أصحاب الهمم وفقاً لإعاقاتهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز النور لتدريب وتأهيل أصحاب الهمم، مبادرة تدريبية توعوية لأولياء الأمور والمختصين في مجال سلامة وأمن الطلبة من أصحاب الهمم.

وأكد رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، الرائد عبدالله الشامسي، أن المبادرة تدعم جهود المجلس الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم، وفق استراتيجية حكومة دبي «مجتمعي.. مكان للجميع» لتكون دبي مدينة صديقة بالكامل لأصحاب الهمم.

وأضاف أن المجلس يولي اهتماماً بالغاً برفع مستوى الوعي بالتعامل مع أصحاب الهمم، لدمجهم على المستوى التعليمي والمهني والمجتمعي، وإشراك الأطراف المعنية كافة من عائلات أصحاب الهمم، والقطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات التعليمية، وصولاً إلى مجتمع دامج يفي بالتزاماته تجاه هذه الشريحة ويعزز جودة حياتها.

وتضمنت المبادرة ورش عمل ومحاضرات إرشادية وتوعوية بشأن التعامل الصحيح مع أصحاب الهمم وفقاً لكل إعاقة، والتوعية بخدمات شرطة دبي تجاه أصحاب الهمم، وقنوات التواصل معها، سواء عبر مراكز الشرطة أو مركز الشرطة الذكي، أو التطبيق الذكي لشرطة دبي وغيرها.