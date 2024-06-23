الامارات | طلبة في جامعة خليفة يبتكرون روبوتات للاستكشاف تحت الماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق من طلبة جامعة خليفة في ابتكار روبوتات للبحث والاستكشاف تحت الماء، اختبرت في حوض جامعة خليفة البحري، في بيئة تحاكي الظروف البيئية تحت سطح ماء البحر.

وقال الطالب في جامعة خليفة، سيف ظافر العامري، إن مشروع الروبوتات المتجانسة تحت الماء، يعمل على استخراج معلومات متعددة عن البيئة المائية، مثل درجة الحرارة وسرعة التيار إضافة إلى المراقبة وتسجيل المعلومات، وإرسالها إلى وحدة الإدارة والاستقبال.

وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة روبوتات مختلفة، الأول هو الـ Floater، أي العائم، ويحتوي على نظام تتبع GPS، والثاني هو الـ sinker، ويعمل على التواصل مع الروبوتات السمكية تحت الماء، ويلتقط صورا للبيئة البحرية، أما النوع الثالث فهو الأسماك الروبوتية، التي تستكشف الحياة البحرية.

وأشار إلى ابتكارهم طريقة للحفاظ على الروبوتات السمكية باستخدام الحساسات والإضاءة للابتعاد عن الخطر وعدم الاصطدام بأي شيء تحت الماء، موضحاً أن الأنظمة التي تتكون منها الروبوتات تم اختراعها بواسطة مختبر جامعة خليفة.