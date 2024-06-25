رئيس الدولة ونائباه يعزون رئيس روسيا في ضحايا الهجوم الإرهابي

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تعزية إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في داغستان، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين.