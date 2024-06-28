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ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صوراً من كواليس كليبها الجديد "إضحك يا قلبي"، وكانت كارول سماحة قد كتبت كلمات أغنيتها بنفسها، وهي من ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وتبدو كارول في الكليب مرتدية كروب توب بيضاء قصيرة مربوطة عند أعلى البطن، وبكمين بطول ثلاثة أرباع جاء آخرهما واسعاً، مع تنورة بيضاء واسعة طويلة، فبدا اللوك يشبه قليلاً زي الفلامنكو، ولكن بلمسة خاصة.
واعتمدت كارول تسريحة الشعر المموج، ووضعت كحل العينين بطريقة أبرزت جمالهما، وأحمر شفاء بلون ترابي فاتح.
وظهرت كارول في الكليب وهي تربّتُ على رأس حصان، ثم تجره بحنان، كما أنها تغني لعصفورين في قفص، وهذه المشهديات اختارتها المخرجة المصرية بتول عرفة في مواقع مصرية مميزة، لتضفي حياة وفرحاً على الكليب.
ويقول مطلع الأغنية:
"اضحك يا قلبي و عيش
ويا فرحة ما تسيبينيش
جمعلي الناس الحلوة
حوالي غيرها ما ليش
اضحك يا قلبي جنون
الحب مش مضمون
يدينا أجمل حاجة
وفثواني دمع عيون".
كانت هذه تفاصيل خبر كارول سماحة بـ كروب توب بيضاء من كواليس تصويرها كليب "إضحك يا قلبي" - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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