الامارات | جامعة الإمارات تسجل براءة اختراع لنظام تحلية المياه بالطاقة الشمسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت جامعة الإمارات العربية المتحدة براءة اختراع جديدة تحت عنوان «نظام تحلية المياه بالطاقة الشمسية المباشرة مع التحلية المحسنة»، في مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة الأميركية، ويهدف الاختراع الذي طوره الدكتور فادي النعيمات، والباحث محمد ضياء الدين، إلى تحلية مياه البحر وتوفير مياه شرب نقية بتكلفة منخفضة وجودة عالية باستخدام الطاقة المتجددة.

ويعتمد النظام الجديد على عملية التبخر والتكثيف الطبيعية دون الحاجة إلى طاقة خارجية، ما يعزز الكفاءة والاستدامة.

ويتألف النظام من غرفة رئيسة ذات سطح مائل، وألواح متعرجة، وأسلاك نحاسية مغلفة بطبقة حرارية ضوئية، وأسطح عاكسة، وخزانات للإمداد والتجميع.

ويعمل النظام عن طريق تدفق مياه البحر من الخزان عبر الجاذبية، حيث يمر الماء عبر الأسلاك النحاسية المغلفة بطبقة موصلة للحرارة لتسهيل عملية التبخر. من المتوقع أن يُحقق النظام إنتاجية تصل إلى 10 لترات يومياً لكل متر مربع من مساحة الامتصاص الشمسية، ما يجعله حلاً فعالاً للمناطق التي تعاني ندرة المياه العذبة.

وأشار الدكتور فادي النعيمات، إلى أن المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق استخدام أكثر استدامة وفعالية لمصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف الباحث محمد ضياء الدين، أن التصميم الهيكلي المبتكر للنظام يسهم في تحسين عملية التبخر، وزيادة إنتاجية المياه العذبة.

وتؤكد جامعة الإمارات العربية المتحدة التزامها دعم البحث العلمي والابتكار، وتأمل أن يسهم هذا الاختراع في توفير موارد المياه في المناطق القاحلة وشبه القاحلة حول العالم.