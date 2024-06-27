الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً أحياناً رطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية ، و سرعتها / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 18:56و المد الثاني عند الساعة 05:19 والجزر الأول عند الساعة 11:51 والجزر الثاني عند الساعة 23:38.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 14:24 والمد الثاني عند الساعة 03:12 و الجزر الأول عند الساعة 07:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:14.