الامارات | رئيس الدولة ونائباه يعزون ملك المغرب بوفاة والدته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على صفحة سموه الشخصية في منصة «إكس» معزياً: «خالص العزاء والمواساة إلى أخي جلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة، داعياً الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة وللعائلة الكريمة بالصبر والسلوان».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة.

وكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على صفحة سموه الشخصية في منصة «إكس» معزياً: «تعازينا للشعب المغربي الشقيق ولصاحب الجلالة الملك محمد السادس في وفاة والدته صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته.. وألهم أهلها وأحبابها والأسرة الملكية والشعب المغربي الشقيق الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وكان القصر الملكي المغربي أعلن، أمس، وفاة الأميرة للا لطيفة، حرم المغفور له الملك الحسن الثاني، ووالدة جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء (ومع) عن بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي المغربي قوله: «إننا إذ ننعى هذا المصاب الجلل نسأل الله العلي القدير أن يشمل الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته».