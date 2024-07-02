الامارات | تعرف إلى توقيت إعلان نتائج الصف الثاني عشر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتلقى طلبة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، غداً الأربعاء، نتائج امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2023، حسب البرمجة الزمنية لإعلان النتائج للمراحل الدراسية كافة، والذي أعلنته أخيراً مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وبينت البرمجة الزمنية أنه يبدأ الإعلان اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحاً بإعلان نتائج الصف الثاني عشر، وكذلك نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر في اليوم نفسه في تمام الساعة الرابعة مساءً، فيما سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن غداً (الأربعاء) في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وللصفوف من الأول إلى الرابع في تمام الساعة الرابعة مساءً.

ويستطيع الطلبة الحصول على نتائجهم وطباعتها بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة الثامنة مساءً ولغاية الساعة 12 صباحاً بحسب الصفوف والبرنامج الزمني تبعاً لذلك.

وأفاد الدليل الإرشادي لسياسة تقييم الطلبة للعام الأكاديمي 2024/2023، بأن شهادات طلبة الصف الثاني عشر تتضمن نتائج مواد المجموعة A، وتكون التقديرات مكتوبة بالحروف والنسب المئوية، ونتائج مواد المجموعة B بتقديرات مكتوبة بالحروف ولا تحتسب في المعدل النهائي للطالب، إضافة إلى متوسط الدرجات الإجمالي والنهائي لجميع مواد المجموعة A .

وحول سياسة إصدار الشهادات لطلبة الصف الثاني عشر أوضح الدليل أن الشهادات تصدر إلكترونياً، ويمكن الوصول إليها من خلال رمز الاستجابة (QR code)، وترفق الشهادة الدراسية إلكترونياً بملف الطالب من خلال أنظمة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بصيغة PDF .

ويسمح بطابعة الشهادة الدراسية للمراحل كافة، وكذلك يسمح بإصدار شهادة الصف الثاني عشر على ورق رسمي يحمل تروسية مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لفرض الاستخدام خارج الدولة، ويمكن للطلبة تقديم طلب هذه الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني للمؤسسة، على أن ترسل لهم بواسطة شركة توصيل.

ودعت المؤسسة أولياء أمور الطلبة إلى الاطلاع على سياسية تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ese.gov.ae بهدف التعرف على معاييرها ومدى تقدم التحصيل الأكاديمي لأبنائهم وفقاً لذلك.

وأعلنت المؤسسة، أخيراً، عن موعد اختبارات الإعادة والاختبارات التعويضية حيث تبدأ الاختبارات التعويضية بتاريخ 20 يونيو وتستمر لغاية 26 يونيو 2024، فيما تبدأ اختبارات الإعادة لنهاية العام الدراسي من 8 يوليو المقبل وتستمر لغاية 12 يوليو 2024.

وأوضحت المؤسسة أن الاختبارات التعويضية، تستهدف الطلبة في الصفوف الثالث ولغاية الثاني عشر الذين لم يتمكنوا من تأدية الاختبارات النهائية بسبب غيابهم بعذر مقبول أو نتيجةً لمشاكل تقنية حالت دون تأديتهم الاختبار، فيما تستهدف اختبارات الإعادة الطلبة الذين لم يحققوا درجة الاجتياز في إحدى مواد المجموعة A، من الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر. حيث حددت المؤسسة الحد الأدنى لدرجة الاجتياز بـ 50% لطلبة الصف الرابع والحلقة الثانية و60% لطلبة الحلقة الثالثة.