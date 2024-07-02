الامارات | محمد بن راشد: متفائل بجيل إماراتي قارئ ومثقف ومعتز بهويته

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اليوم الثلاثاء، عن فخره بـ 700 ألف طالب من دولة الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي، مؤكداً سموه تفائله بجيل إماراتي قارىء ومثقف ومعتز بهويته.

وقال سموه على منصة "إكس": "فخور ب700 ألف طالب من دولة الإمارات شاركوا في تحدي القراءة العربي .. وأتم العديد منهم قراءة خمسين كتاباً خلال عامهم الدراسي .. ونبارك للفائزين منهم اليوم. متفائل بجيل إماراتي قارىء ومثقف .. معتز بهويته وقادر على استيعاب ثقافات العالم .. وقادر على الاستمرار في بناء مستقبل الإمارات".