الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حمدان بن محمد بن زايد نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين حمدان بن محمد بن زايد نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة بدرجة وزير. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App