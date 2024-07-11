الامارات | مسار 2020 يحصد الفئة الذهبية في جائزة العالم الأخضر لأفضل الممارسات البيئية في تقليل انبعاثات الكربون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة العالم الأخضر - الفئة الذهبية العالمية من المنظمة البريطانية (The Green Organisation)، وذلك عن مشروع مسار 2020، حيث تكرّم هذه الجائزة المرموقة الإنجازات البارزة في الأداء البيئي، والاستخدام الفعّال للموارد، ودعم أهداف التنمية المستدامة، وتقليل انبعاثات الكربون. وقد حصد مشروع (مسار 2020) الجائزة تقديراً لمساهمته في تقليل 35.319 طناً من انبعاثات الكربون وتطبيق أفضل الممارسات للحفاظ على البيئة.

وقد استحقت الهيئة الفوز بالجائزة من خلال الأدلة الملموسة التي قدمتها مؤسسة القطارات وأهمها حصول الهيئة على شهادة (LEED Gold) للمحطات السبع لمشروع (مسار 2020) من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء بموجب برنامج (التصميم الريادي للطاقة والبيئة) المعروف اختصاراً باسم (LEED) والذي يمنح شهادات للمباني الأفضل في فئتها بناء على الاستراتيجيات والممارسات المطبقة، وعلاوة على ذلك يستخدم المترو تقنيات لترشيد استخدام الطاقة مثل نظام (HESOP) الذي يهدف إلى استغلال الطاقة الكهربائية المتولدة في عملية كبح القطارات لتغذية الأحمال الموجودة في مرافق المترو، إضافة إلى توفير الطاقة من خلال التحكم الآلي في حركة القطار بدون قوة دفع ATC))، كما أطلقت الهيئة مبادرات خضراء وتدابير للحد من استخدام الطاقة والمياه.

وتعتبر الاستدامة البيئية ركيزة أساسية لمشروع (مسار 2020)، ويتجلى ذلك في البنية التحتية الموفرة للطاقة في محطات (مسار 2020) الحائزة على جوائز في الهندسة المعمارية والتصميم، بما في ذلك جائزة بري فرساي للهندسة المعمارية والتصميم للعام 2022.



ويمتد مشروع (مسار 2020) من محطة جبل علي إلى موقع معرض اكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً (11.8 كيلومتراً فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت سطح الأرض) ويضم 7 محطات (5 محطات علوية ومحطتان تحت سطح الأرض)، ويخدم المشروع مناطق ذات كثافة سكانية عالية مثل الحدائق، ديسكفري جاردنز، الفرجان، عقارات جميرا للجولف، مجمع دبي للاستثمار، وموقع معرض إكسبو، ويخدم إجمالاً نحو 270 ألف نسمة.

وتعدّ جائزة العالم الأخضر واحدة من أرقى الجوائز البيئية في العالم، وتكرّم الجائزة جهود الحكومات والوزارات والأفراد الذين لهم إسهام كبير في مجال البيئة وتحسين الاستدامة. تهدف الجائزة التي تتألف من ثلاث فئات: الذهبية، الفضية، والبرونزية إلى تسليط الضوء على المؤهلات البيئية للفائزين، ما يعزز سمعتهم ومكانتهم البيئية.