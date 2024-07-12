الامارات | شرطة أبوظبي تدعو السائقين للتحقق من النقطة العمياء قبل التجاوز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة التحقق من النقطة العمياء أثناء التجاوز بالمركبة أو تغيير المسار من وجود مركبة في نفس المسار و الحرص على استخدام الإشارات الجانبية بالمركبة في وقت مبكر مع تخفيف السرعة تدريجياً تفاديا لوقوع حوادث الاصطدام نتيجة للانحراف المفاجئ بالمركبات .

وذكرت أن نظام التحقق من النقاط العمياء في بعض المركبات يعمل على تنبيه السائق في حالة مرور مركبة بالجوار أو وجود مركبة في حيز النقاط العمياء، ويتم التنبيه من خلال مرحلتين: الأولى يتم إضاءة لمبة صغيرة بالمرايا الجانبية للمركبة ، و الثانية عند فتح السائق للإشارة الجانبية ومحاولة تحول المركبة إلى الجهة التي يوجد بها مركبة أخرى في النقطة العمياء بالنسبة للسائق، ويتم إصدار تحذير صوتي آخر لتنبيه السائق من وجود مركبة وتجنب وقوع حادث موضحة انه يمكن تشغيل أو إيقاف النظام من خلال زر موجود بلوحة التحكم القيادة من الاختصار BSM.

وحثت على ضرورة ان يراعي السائق عند التحقق من النقاط العمياء للمركبة ضبط المرايا و استخدم نظام تحذير النقطة العمياء و النظر قبل الانتقال والحفاظ على نظافة نوافذ السيارة و الحفاظ على مسافة أمان كافية لافتة إلى أن نظام تحذير النقطة العمياء من الاصطدام في المركبات يعد أحد الأنظمة المساعدة للقيادة ويعزز منع وقوع الحوادث حيث يقوم نظام سلامة القيادة المحدد بإعلام السائق إذا ظهرت مركبة أخرى داخل النقطة العمياء الخاصة به أو إذا تحولت مركبة أخرى إلى مسار مجاور وكانت معرضة لخطر الاصطدام ويعمل نظام تحذير النقطة العمياء باستخدام المستشعرات الموجودة على المصد الخلفي والمرايا الجانبية للتحقق مما إذا كانت هناك أي سيارات داخل المنطقة العمياء أو في الممرات المجاورة.

وأشارت إلى انه في حال اكتشاف المستشعرات وجود مركبة قادمة على مقربة معينة أو غير مرئية في النقطة العمياء للسائق ، فسيظهر تحذير وإشارة مسموعة على المرآة الجانبية و قد تختلف هذه التحذيرات وفقًا لطراز المركبات ، وبإمكان السائق مراجعة دليل السائق الخاص به لفهم علامات التحذير المختلفة ومعرفة ما إذا كان هذا النظام متاحًا في مركبته.