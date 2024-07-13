الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح في دبي بحبس ثلاثة متهمين لمدة شهر وتغريمهم بالتضامن مبلغ 572 ألفاً و152 درهماً أو الحبس لمدة يوم عن كل 100 درهم، وإبعادهم عن الدولة بعد إدانتهم بتهمة حيازة أو إخفاء أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

وطعن اثنان من المتهمين على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قضت بتعديله لتلغي عقوبة الحبس وتدبير الإبعاد بحقهما، وتقضي بتغريم كل منهما مبلغ 5000 درهم، بالإضافة إلى 573 ألفاً و152 درهماً بالتضامن.