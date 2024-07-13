محمد بن راشد: دبي ماضية في تحقيق الريادة في مختلف القطاعات

ابوظبي - سيف اليزيد - تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، يرافقه سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، سير العمل في مبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي.

وكتب الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة «إكس» (تويتر سابقا) «محمد بن راشد، يرافقه أحمد بن سعيد، يتفقد سير العمل في مبنى المسافرين رقم 3 بمطار دبي الدولي، ويطلع على المرافق وأقسام المبنى ومراحل إنهاء إجراءات السفر للمسافرين والقادمين عبر المطار والتسهيلات التي توفرها الجهات المعنية في المطار للركاب المغادرين والقادمين».

ونقل المكتب عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوله «دبي ماضية في تحقيق الريادة في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع السفر والنقل الجوي، بما تتمتع به دبي من إمكانات تؤكد مكانتها كنقطة التقاء محورية لحركة السفر حول العالم وتعكس دورها المحوري في ربط أقطار العالم وبلدانه وتسهيل حركة الأفراد والبضائع على حد سواء، وبما يجعلها شريكاً فاعلاً في تعزيز قدرات السفر والطيران حول العالم».

وأكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم أن «الأداء المتميز لمطار دبي الدولي واستمراره في تحقيق معدلات نمو قياسية على صعيد أعداد المسافرين الدوليين، يعكس رؤية محمد بن راشد وتوجيهاته المستمرة بالحفاظ على مكانة مطار دبي الدولي كمحور عالمي رائد للسفر، وبما يعكس الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم».