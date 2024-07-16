الامارات | أحمد بن محمد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد علي سلطان العلماء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، العلامة الشيخ محمد علي عبدالرحمن سلطان العلماء، أحد علماء دبي الأفاضل، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في مجلس الخوانيج بدبي.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "قدّمنا اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، العلامة الشيخ محمد علي عبدالرحمن سلطان العلماء، أحد علماء دبي الأفاضل، وذلك خلال زيارة لمجلس العزاء في مجلس الخوانيج بدبي…صادق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وطلاب العلم الذين درسوا على يديه واستفادوا من علمه النافع".