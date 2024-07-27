الامارات | وقوف «الأجرة» المفاجئ لالتقاط الركاب يُربك مستخدمي الطرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شكا مستخدمو طرق الوقوف العشوائي أو المفاجئ لبعض مركبات الأجرة على الطرق الداخلية لتحميل الركاب أو تنزيلهم، ما يعرقل حركة السير والمرور، ويسبب حوادث مرورية ويربك قائدي المركبات الأخرى.

وطالبوا بتشديد إجراءات الضبط المروري لغير الملتزمين، وزيادة حملات التوعية لرفع مستوى الوعي المروري من أجل تعزيز مؤشرات السلامة المرورية على طرق الدولة.

وأكدت شرطة أبوظبي ضرورة التزام سائقي الأجرة بالمواقف المخصصة لمركباتهم عند نزول الركاب منها أو صعودهم إليها، والتقيد بالسرعات المحددة على طرق إمارة أبوظبي، بما يعزز مستويات السلامة والأمان.

ورصد سائقون مجموعة من السلوكيات والأخطاء التي يرتكبها بعض سائقي الأجرة على الطرق، أبرزها الوقوف المفاجئ عند رؤية إشارة من راكب على الطريق، والوقوف العشوائي في نهر طريق داخلي من أجل إنزال أو تحميل راكب، فضلاً عن التجاوز الخاطئ وتغيير المسار المفاجئ، وعدم إعطاء الأولوية للمشاة على الخطوط المخصصة لهم، الأمر الذي قد تقع معه حوادث مرورية جسيمة تهدد سلامة الآخرين.

وقال السائقون لـ«الإمارات اليوم» إنه على الرغم من تشديد الجهات الشرطية إجراءات الضبط بحق مخالفي قوانين السير والمرور على الطرق، فإن هناك بعض سائقي الأجرة لا يلتزمون بإجراءات وقواعد القيادة الآمنة، ما قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية.

وذكر محمد رمضان وحازم حسن وخالد سلطان وأم عبدالله وآخرون، أنهم يرصدون بصورة متكررة أخطاء وسلوكيات متهورة يرتكبها بعض سائقي الأجرة على الطرق الداخلية والخارجية، من أبرزها وقوفهم العشوائي في أماكن غير مخصصة للوقوف من أجل اصطحاب راكب أو إنزاله، وعدم الالتزام بالسرعة المقررة، والتجاوز بصورة خاطئة.

وأكدوا أهمية زيادة حملات التوعية لتحقيق السلامة المرورية، والحد من الحوادث، مطالبين بتشديد العقوبة وإجراءات الضبط بحق المخالفين.

وواصلت شرطة أبوظبي جهودها لتوعية سائقي مركبات الأجرة حول قوانين وأنظمة وقواعد المرور من خلال عقد ورش عمل مخصصة لهم ضمن استراتيجيتها في أمن الطرق.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية السائقين بأهمية الالتزام بالقيادة الآمنة، وتوعيتهم بالأخطاء التي يرتكبها بعض سائقي مركبات الأجرة ومركبات الخدمة العامة التي تشكل تهديداً للسلامة على الطرق، من بينها التجاوز الخاطئ، والانحراف والتوقف المفاجئ، وما ينتج عن ذلك من حوادث الصدم وتعريض سلامة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر.

وحثت سائقي مركبات الأجرة على عدم الانشغال عن الطريق وتجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور، مشددة على أهمية الانتباه والتركيز أثناء القيادة وعدم التعدي على خطوط عبور المشاة والالتزام بحدود السرعة المقررة داخل المدن والطرق الخارجية حتى يمكنهم السيطرة على المركبة والانتباه لمفاجآت الطريق وتفادي وقوع الحوادث.

• مستخدمو طرق شكوا عدم إعطاء الأولوية للمشاة على الخطوط المخصصة لهم.