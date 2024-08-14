الامارات | محمد بن راشد يهنئ جمهورية باكستان بالذكرى الـ 77 لاستقلالها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، جمهورية باكستان الإسلامية، قيادةً وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ 77 لاستقلالها.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أتوجَّه بخالص التهاني والأمنيات إلى جمهورية باكستان الإسلامية، قيادةً وشعباً، بمناسبة الذكرى الـ 77 لاستقلالها. إذ تواصل باكستان مسيرتها نحو التقدم والاستقرار، فإن دولة الإمارات تؤكد التزامها الدائم بتعزيز التعاون بين بلدينا، واستكشاف فرص جديدة للنمو والعمل معاً من أجل بناء مستقبل مليء بالازدهار والنجاح".