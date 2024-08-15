الامارات | محمد بن راشد يهنئ ناريندرا مودي بعيد استقلال الهند الـ78

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، والشعب الهندي الصديق بمناسبة عيد استقلال الهند الـ 78.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "اكس": "تحتفل الهند اليوم بعيد استقلالها الـ 78، الذي يشكل شهادة حيّة على المسيرة التنموية المذهلة التي قطعتها خلال العقود الماضية."

وأضاف سموه: "أتقدم بهذه المناسبة السعيدة بأصدق التهاني للصديق ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، والشعب الهندي الصديق، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز الصداقة بين البلدين، وتطوير علاقاتنا الثنائية، وتعميق الروابط القوية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تمكين شراكتنا الراسخة."