الامارات | «الشحن الزائد».. سبب رئيس لحرائق الدرّاجات الكهربائية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مستخدمي الدرّاجات الكهربائية من مخاطر عدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، مشيرة إلى أن «الشحن الزائد» عن السعة الكاملة يعتبر سبباً رئيساً لحوادث الحريق.

ووجّهت الهيئة بضرورة اتباع إرشادات لتجنب حرائق الدرّاجات الكهربائية، وهي: تجنب الشحن الزائد لها من خلال الحرص على عدم ترك البطارية تشحن لفترات طويلة بعد وصولها إلى السعة الكاملة، وفصل الشاحن بمجرد انتهاء الشحن، واستخدام الشواحن الأصلية أو المعتمدة من الشركة المصنعة فقط، وتجنب الشواحن غير الموثوقة، وشحن الدرّاجات في أماكن آمنة جيدة التهوية وبعيدة عن المواد القابلة للاشتعال، وعدم الشحن دون مراقبة.

وعزّزت هيئة أبوظبي للدفاع المدني من جهودها ميدانياً ورقمياً عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للتنبيه إلى مسببات الحرائق، وتوعية سائقي الدراجات بأشكالها كافة، والوقاية من الإصابات في حال عدم الالتزام بارتداء اللبس الواقي، وتقديم إرشادات ونصائح حول الإسعافات الأولية في الحالات المختلفة.

وانتشر خلال السنوات الأخيرة استخدام الدرّاجات الكهربائية، من قبل فئات مختلفة من الجمهور، فيما شدّدت الأجهزة المعنية في الدولة على وضع قيود وضوابط منظمة لقيادة هذه الدراجات والالتزام بإرشادات السلامة والوقاية من الحوادث.

وأوضحت دراسات استقصائية دولية في السلامة من الحرائق، أنه في حال تزويد بطارية الدرّاجة الكهربائية بجهد كبير قد يتسبب في نشوب حريق، وإذا اندلع حريق في بطارية دراجة كهربائية يمكن أن يدمر غرفة في دقائق، كما أن سائقي الدراجات الكهربائية والسكوتر الإلكتروني سيتعرضون لخطر اشتعال مثل هذا الحريق عن غير قصد، نتيجة استخدام أجهزة شحن غير متوافقة.

وشدّدت الدراسات على ضرورة استخدام الشاحن الأصلي دائماً للدرّاجات الكهربائية، وشرائه من مصدر موثوق، محذّرة من شراء شواحن مقلدة عبر الإنترنت.

وفي سياق متصل، كشفت إحصاءات وزارة الداخلية بشأن الحوادث المرورية، بحسب صنف المركبة لعام 2023، تراجع وفيات حوادث الدراجات الكهربائية، إذ بلغ عدد حوادث الدراجات الكهربائية، 20 حادثاً، نتج عنها وفاة واحدة و20 إصابة.

وخلال 2022 سجلت حوادث الدرّاجات الكهربائية 32 حادثاً، نتج عنها 41 إصابة ووفاة واحدة.

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة بمجلس المرور الاتحادي، مطلع العام الجاري، حملتها المرورية الأولى الموحدة لعام 2024، تحت شعار «القيادة الآمنة لسائقي الدراجات»، حيث استهدفت تعزيز الوعي المروري لدى هذه الفئة، من خلال التأكيد على ضرورة التقيد بالتعليمات واتباع الإرشادات اللازمة للسلامة المرورية على الطرقات حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وتحقيق القيادة الآمنة للحد من وقوع الحوادث والإصابات الخطرة.

وذكرت وزارة الداخلية أن حملتها تأتي في إطار سعيها المستمر إلى بث التوعية والثقافة المرورية لدى سائقي الدراجات النارية والكهربائية والهوائية، بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، وإعطاء جميع مستخدمي الطريق حقهم في استخدامه لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية.

من جانبها، نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية، في شرطة أبوظبي حملات توعية مرورية ميدانية ورقمية، استهدفت مستخدمي الدراجات الكهربائية، دعت من خلالها، سائقيها إلى الالتزام بست قواعد مهمّة للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين من خلال ارتداء خوذة واقية للرأس، وسترة عاكسة للضوء، واستخدم المسارات المخصَّصة للدراجات في اتجاه حركة السير، والالتزام بحدود السرعة المحدَّدة، وتفادي حمل راكب أو أيِّ أوزان ثقيلة قد تفقد توازنهم، وعدم استخدام السماعات الثنائية، واحترام قواعد المرور.

• «الداخلية»: 20 حادثاً للدرّاجات الكهربائية نتج عنها وفاة واحدة و20 إصابة خلال 2023.