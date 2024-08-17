الامارات | 170 فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفّر يوم وظيفي نظّمه مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية فرصاً وظيفية للباحثين عن عمل من المواطنين، تجاوزت 170 فرصة متنوّعة.

وشهد الحدث مشاركة قوية من الشركات البارزة والمواطنين الذين يسعون لتطوير مساراتهم المهنية في القطاع الخاص.

وقد شاركت في الفعالية شركات معروفة عدة مثل «نكست كير»، و«مجموعة عبدالواحد الرستماني»، و«دولسكو»، «كيوليس إم إتش آي»، و«كي بي إم جي»، و«جي إم جي»، و«الأنصاري للصرافة»، ما يعكس التزام هذه الشركات بدعم التوطين وإثراء قدرات الكفاءات المواطنة.

ونجح المجلس في تحويل مجالس الأحياء لمنصة انطلاق للمستقبل المهني للمواطنين في قطاعات استراتيجية بمختلف مجالات عمل القطاع الخاص.

وقد صمم يوم التوظيف ليسهّل التفاعل المباشر بين الكفاءات الإماراتية وقادة الصناعة، وهو ما وفّر منصة للمرشحين لاستكشاف مجموعة واسعة من الفرص في مختلف القطاعات، وتمنح هذه الفعاليات المواطنين مساراً واضحاً لكيفية الانضمام للقطاع الخاص، وتؤكد أهمية الكفاءات الإماراتية في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة.

وقال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «نجاح يوم التوظيف في مجلس أم سقيم يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه شركاؤنا في القطاع الخاص في دفع أجندة التوطين، فمن خلال تقديم أكثر من 170 فرصة وظيفية لم تظهر هذه الشركات التزامها بتمكين مستقبل المواطنين في القطاع الخاص فحسب، بل أسهمت أيضاً في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة في ما يتعلّق بالتوطين ومستقبل دولتنا، والحمدلله منذ انطلاق المجلس نجحنا في بناء شراكات نوعية مع القطاع الخاص وأبنائنا المواطنين، والتي تزداد ثمارها يوماً بعد يوم».

يجدر الذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية تأسس في دبي بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.