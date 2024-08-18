الامارات | شرطة رأس الخيمة تضم طائرة درون حديثة تعزيزاً للإستجابة ودعم جودة الحياة الأمنية في الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اطلع قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي على طائرة الدرون flycatcher 30 بدون طيّار الحديثة التي أضافتها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، حديثاً إلى طاقم طائراتها، تعزيزاً للإستجابة ودعم جودة الحياة الأمنية في الإمارة.



وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، بمزايا وامكانيات طائرة الدرون flycatcher 30 بدون طيّار، وهي مصممة لحمل حمولة تزن 40 كيلو جرام مما يسهل الوصول الأسرع لنقل المعدات وتقديم المساعدات الإنسانية في مناطق الطوارئ والكوارث والأحداث المختلفة من خلال نظام "الونش الآلي" وايضا صندوق يتسع لوزن 40 كيلو جرام وذلك للاستخدام في عدة مجالات مختلفة في الأزمات والكوارث والحوادث الكبرى وعمليات الإنقاذ وايضا في المناطق الجبلية والبحرية خلال زمن قياسي قصير يعزز من زمن سرعة الاستجابة، كما يمكن من خلالها نقل الاسعافات الضرورية فضلاً عن امكانية الاستفادة منها في أعمال التغطيات الإعلامية من خلال قيامها بالتصوير الحي والنقل المباشر للأحداث من موقع الحدث وذلك بسبب قدرتها على حمل عدة كاميرات احترافية لالتقاط الصور والفيديوهات مباشرةً ومن جميع الاتجاهات وربط الحدث مع غرفة العمليات.