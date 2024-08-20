الامارات | تحضيرات مبكرة في هيئة الصحة بدبي لتعزيز صحة الفم والأسنان لطلبة المدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الصحة بدبي تحضيراتها المبكرة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة، في دبي في عامهم الدراسي المقبل، بحملة صحية شاملة لتعزيز صحة الفم والأسنان، تشمل الفحوصات الطبية، إلى جانب الحملات الوقائية والتوعوية، وذلك بالتعاون مع عيادة الدكتور جوي للأسنان، ومن خلال كوادر طبية متخصصة عالية الكفاء.

يأتي التعاون بين هيئة الصحة بدبي وعيادات الدكتور جوي، بموجب مذكرة تفاهم، وقعها الدكتور رمضان البلوشي مستشار المدير العام لهيئة الصحة بدبي ومدير إدارة حماية الصحة العامة بالإنابة، والدكتور جوى انتونى جاكوب المؤسس والرئيس التنفيذي.

وعقب التوقيع، قال الدكتور رمضان البلوشي إن الهيئة ومن خلال إدارة حماية الصحة العامة، تواصل جهودها لتعزيز الجانب الوقائي في أوساط المجتمع بشكل عام، حيث تتبنى تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج، التي تستهدف حماية طلبة المدارس بشكل خاص، من أية مسببات للأمراض أو المشكلات الصحية العارضة، وذلك من خلال الكشف المبكر والفحوصات الاستباقية المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة تمضي في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الوقائية، بدعم وتعاون كبير من شركائها الاستراتيجيين، ولاسيما المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية التخصصية، ومنها عيادات الأسنان، فيما أعرب عن تقدير الهيئة لعيادة الدكتور جوي للأسنان، واهتمامها، بمشاركة هيئة الصحة بدبي في حملاتها وفحوصاتها الدورية التي تجريها لطلبة المدارس.

من جانبه عبر الدكتور جوي أنطوني عن سعادته بالإعلان عن التعاون مع هيئة الصحة بدبي لتعزيز صحة الفم والأسنان بين طلاب المدارس الخاصة. تهدف الشراكة إلى دعم الحملة الصحية الشاملة للهيئة من خلال الاستفادة من فريق من أطباء الأسنان على مستوى عالمي للتركيز على الكشف المبكر والرعاية الوقائية. تتماشى هذه المبادرة مع التزامهم بتحسين صحة الفم المجتمعية، وضمان رفاهية طلاب المدارس في دبي، وزيادة الوعي بصحة الفم بين أولياء الأمور.

وأكد الدكتور جوي أنطوني أن العيادات تمتلك الطاقم والمرافق لتلبية احتياجات الأفراد وأصحاب الهمم. وستلتزم العيادة بشكل كامل بتنفيذ شروط مذكرة التفاهم لدعم صحة وسلامة طلاب المدارس.