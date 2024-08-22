الامارات | الاتحادية للموارد البشرية تعمم سياسة العودة للمدارس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً، لكافة الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة، بشأن سياسة "العودة إلى المدارس"، وذلك للسماح للآباء والأمهات العاملين في الحكومة الاتحادية، مع بداية العام الدراسي الجديد، بمرافقة أطفالهم إلى المدارس والحضانات في بداية مشوارهم الدراسي.

ويهدف التعميم إلى دعم موظفي الحكومة الاتحادية من خلال توفير المرونة الكافية في بيئة العمل بما يتماشى بالتوافق مع التوجيهات والتشريعات المعمول بها، وبما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات، ووفقاً للأنظمة المتبعة في كل جهة اتحادية، وبموافقة المدير المباشر.

وتنص سياسة "العودة إلى المدارس" على منح الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية، الذين لديهم أبناء في المدارس، المرونة الكافية لاصطحاب أبنائهم من وإلى المدارس، سواء كان ذلك من خلال إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر، في اليوم الدراسي الأول، ولمدة 3 ساعات كحد أقصى مجتمعة أو مقسمة على فترتين صباحية أو مسائية.

أما بخصوص الآباء والأمهات من موظفي الحكومة الاتحادية الذين لديهم أبناء في الحضانات ورياض الأطفال فيجوز منحهم إذن تأخير صباحي أو انصراف مبكر خلال الأسبوع الدراسي الأول؛ لاصطحاب أبنائهم من وإلى الحضانة، ولمدة ثلاث ساعات بحد أقصى يومياً على أن يراعى اختلاف أيام بداية الدراسة حسب المنهج المحدد للمدرسة من الجهات المختصة.

كما تتيح سياسة "العودة إلى المدارس" إمكانية منح الدوام المرن في مناسبات وظروف أخرى متعلقة بالعام الدراسي، وبما لا يخل بسير العمل في الجهة، ولا يتعارض مع قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، حيث يجوز منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمر في مدارس أبنائه، كما يجوز منحه إذناً لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات لحضور مناسبات التخرج، والمناسبات والأنشطة الخاصة بالأبناء.