الامارات | "دبي العطاء" تطلق مبادرة لتزويد 10 آلاف طفل بالأدوات المدرسية بالتعاون مع "الدار"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "دبي العطاء" وهو جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، اليوم إطلاق مبادرتها التطوعية "دورة العودة إلى المدرسة" في أبوظبي بهدف تزويد 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المتعففة في الدولة بالأدوات المدرسية اللازمة قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وذلك ضمن شراكتها مع مجموعة الدار العقارية "الدار".

استقطبت المبادرة - التي أستضيفت لأول مرة في أبوظبي- عددا كبيرا من المشاركين الحريصين على تجهيز الحقائب المدرسية وذلك ضمن مبادرة التطوع في الإمارات التي تنظمها دبي العطاء فيما تضافرت جهود أكثر من 400 متطوع بما في ذلك 100 متطوع من الدار - الراعي البلاتيني.

وقال عبد الله أحمد الشحي رئيس العمليات في دبي العطاء، إن نجاح هذه المبادرة يعود إلى الالتزام الاستثنائي للمتطوعين بهدف إبراز التأثير العميق الذي يمكن أن تحدثه المشاركة المجتمعية في معالجة التحديات الاجتماعية.

وأكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لدى مجموعة الدار العقارية، الحرص على دعم المبادرات التطوعية التي تقودها المؤسسات المحلية بالدولة منوها إلى أن موظفي المجموعة أتيحت لهم فرصة المشاركة في هذه المبادرة التي غمرتهم بالطاقة الإيجابية وعززت فيهم روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

وقال محمد البلوشي (متطوع إماراتي) : "العمل التطوعي جزء من حياتي منذ عام 2011، سواء داخل الإمارات أو خارجها.. وكان الانضمام إلى 15 مبادرة تابعة دبي العطاء منذ عام 2016 بمثابة إنجاز كبير لي خاصة عندما شاركت في مبادرة التطوع حول العالم في نيبال " موضحا أن العمل التطوعي أكثر من مجرد شغف، إنه أسلوب حياة مستوحى بعمق من إرث المغفور له الشيخ زايد الذي كرس نفسه من أجل إسعاد الآخرين".

وقالت صفية جابانوالا، (متطوعة هندية): "عشت في دولة الإمارات لأكثر من 30 عاماً، ولدي ثلاثة أطفال، أحدهم يشارك في التطوع معي اليوم.. هذه هي المرة الأولى التي أتطوع فيها مع دبي العطاء، وأرغب بتقديم المزيد من الجهد والمساهمة.. أذهلني حجم هذه المبادرة فهي تجمع بين جنسيات مختلفة تعمل معاً بحماس وروح إيجابية.. الجميع ملتزمون برغبة مشتركة بإحداث فرق".