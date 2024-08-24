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الامارات | رئيس الدولة يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي لحضور «منتدى الاستثمار»

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعوة من الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية ، لحضور النسخة الثامنة من منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2024 في مدينة الرياض.

وتسلم الدعوة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لدى استقباله في ديوان عام وزارة الخارجية، نائب رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الدولة، سعود بن سعد العتيبي.

إلى ذلك، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، أمس، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية ومسارات التعاون المشترك في جميع المجالات، خصوصاً التنموية والاقتصادية والتجارية التي تخدم أولويات التنمية والتطور في البلدين. وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وغينيا بيساو، وتوسيع آفاق التعاون ومجالاته، بما يعود بالخير والنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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