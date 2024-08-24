الامارات | «901» بشرطة دبي يتعامل مع 489 ألف مكالمة وبريد إلكتروني ومحادثة فورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعامل مركز الاتصال «901» في شرطة دبي، المخصص للحالات غير الطارئة والرد على استفسارات المتعاملين، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى المعايير، مع 489 ألفاً و841 مكالمة هاتفية وبريد إلكتروني ومحادثة فورية أجراها الموظفون المُختصون مع المتعاملين عبر تطبيقات الدردشة، وذلك خلال سبعة أشهر من عام 2024.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، العميد منصور القرقاوي، أن المركز استقبل منذ بداية العام الجاري، وعلى مدار سبعة أشهر، 329 ألفاً و53 مكالمة هاتفية من المتعاملين على مستوى إمارة دبي، فيما تعامل الموظفون مع 60 ألفاً و680 رسالة عبر البريد الإلكتروني، وأجروا 100 ألف و108 محادثات فورية مع متعاملين عبر تطبيقات الدردشة.

وأكد العميد القرقاوي أن مركز الاتصال «901» يعمل على تحقيق توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً»، عبر الاستجابة السريعة للمكالمات وتطبيق التقنيات الحديث في الإجابة على استفسارات المتعاملين بمختلف اللغات.

من جانبه قال مدير مركز الاتصال «901»، الرائد يعقوب السرواش، إن مركز الاتصال يحتوي على ثلاث منصات رئيسة مخصصة للرد على المكالمات الهاتفية والرسائل البريدية والتطبيقات الذكية وخدمات الدردشة الخاصة بالمتعاملين، مبيناً أن المنصة الأولى تضم موظفين متخصصين في التعامل والرد على «المكالمات الهاتفية والاستفسارات»، وتتمثل مهمتهم في الرد على الشكاوى والاقتراحات والطلبات. وأضاف أن المنصة الثانية تضم موظفين يتعاملون مع «المكالمات الهاتفية الخاصة بالمعاملات فقط»، ومهمتهم استقبال المعاملات من الجمهور عبر القنوات الذكية لشرطة دبي والرد عليها في وقت قياسي، فيما المنصة الثالثة «مخصصة للموظفين الذين يتمتعون بالمهارات الكتابية»، للرد على طلبات المتعاملين عبر البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي وعبر التطبيقات والخدمات الذكية.