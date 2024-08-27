الامارات | محمد بن زايد ومحمد بن راشد: التعليم ركن أساس في مسيرة تنمية بلادنا.. ومتفائلون بكوادرنا المستقبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم في الدولة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، 2024 ـ 2025، الذي انطلق أمس.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أهنئ أبنائي وبناتي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وجميع العاملين في قطاع التعليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق للجميع».

وأكد سموه أن «التعليم ركن أساس في مسيرة تنمية بلادنا، ومنظومة متكاملة ومتطورة تقوم على التعاون بين الأسرة والمدرسة، والجمع بين المعرفة والأخلاق والتربية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية».

ووجه سموه رسالة صوتية، بالمناسبة، هنأ خلالها الطلبة والمعلمين وجميع العاملين في قطاع التعليم في الدولة.

وأكد سموه، خلال الرسالة، أهمية التعاون بين الأسر والمدارس، موضحاً أن «تكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا الطلبة».

كما شدد سموه على ضرورة جعل القيم المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، البوصلة التي توجه سلوكنا، سواء عبر «الإنترنت» أو في حياتنا اليومية.. مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بوعي ومسؤولية لتحقيق الفائدة المرجوة.

وخاطب صاحب السمو رئيس الدولة، الطلبة قائلا: «عيالي.. بدايةً، أريد من كل واحد منكم أن يكون قدوة طيبة في مدرسته وبيته.. قدوة في احترام وتقدير معلميكم ووالديكم».

وأعرب سموه عن اعتزازه بالطلاب والطالبات، مؤكدا: «أنتم مستقبل هذا الوطن. والتعليم عنصر أساسي في مسيرة تنمية بلادنا.. حاضرها ومستقبلها»، مشددا سموه على أن «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا أدوات مهمة في تطوير العملية التعليمية، لكن الأهم أنكم تستخدمونها بمسؤولية ووعي لتحقيق الفائدة المرجوة منها».

كما أكد سموه: «من المهم أن نركز على التعاون بين الأسر والمدارس.. فتكامل الأدوار بين أولياء الأمور والمعلمين.. يسهم في توفير بيئة مناسبة لنجاح أبنائنا».

وشدد سموه على أهمية «التربية والحفاظ على قيمنا المستمدة من موروثنا الإماراتي الأصيل، وأن تكون هذه القيم هي البوصلة التي توجه سلوكنا.. سواء عبر الإنترنت أو في حياتنا اليومية».

ووصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بداية العام الدراسي بأنها «بداية لحياة جديدة في مجتمعنا».

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إن بداية العام الدراسي تمثل «انطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا.. بداية العام الدراسي.. بداية لحياة جديدة في مجتمعنا.. وانطلاقة لمسيرة علمية لأبنائنا.. ورحلة جديدة في بحور العلم والمعرفة لطلابنا».

وقال سموه: «نتفاءل ببداية العام الدراسي.. ونتفاءل بمدارسنا المليئة بكوادرنا المستقبلية التي نراهن عليها.. ونتفاءل بعام أكاديمي جديد يحمل الخير والعلم والازدهار لنا جميعاً بإذن الله».

كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الطلبة والكوادر التعليمية والتربوية بهذه المناسبة، معربا عن أمله في أن يكون هذا العام حافلاً بالنجاح للجميع.

ونوه سموه بالرسالة الأبوية التي وجهها رئيس الدولة للعاملين في المدان التربوي، بمناسبة العام الدراسي الجديد، مؤكدا أنها «تعبر عن رؤية سموه الشاملة للتعليم».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد عبر منصة إكس: «الرسالة الأبوية التي وجهها رئيس الدولة بمناسبة العام الدراسي الجديد.. تعبر عن رؤية سموه الشاملة للتعليم وتجسد الاهتمام الذي توليه القيادة لهذا القطاع الحيوي».

كما هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الطلبة، بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد.

وقال سموه عبر حسابه في منصة «إكس»: «مع بداية العام الدراسي الجديد في الإمارات، تمنياتنا لجميع الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومختلف فرق العمل بالتوفيق.. بجهودكم وإخلاصكم سيكون هذا عاماً دراسياً مليئاً بالإنجاز والعلم والعمل من أجل رفعة دولتنا وصنع مستقبل مشرق لأجيالنا».

وخاطب سموه الطلاب قائلا: «أنتم المستقبل والأمل وعليكم الرهان، وفقكم الله جميعاً».