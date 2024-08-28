الامارات | يسرى الهاشمي تسعى لجعل العالم مكاناً أفضل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى مهندسة البرمجيات لدى شركة «ساب»، الرائدة في مجال الحلول الدفاعية والأمنية، يسرى الهاشمي، إلى تقديم حلول لمشكلات مهمة في مجال تخصصها، وجعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه.

وقالت الهاشمي: «بصفتي إماراتية متخصصة في قطاع الدفاع والأمن، فإنني فخورة بأن أكون جزءاً من مؤسسة عريقة تواصل دفع عجلة التقدم والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيرة إلى أن دور الشركة التي تعمل فيها هو تمكين المرأة الإماراتية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما لعب دوراً أساسياً في تطوير مسيرتها المهنية.

وأضافت الهاشمي: «أطمح دوماً للتقدم والتعلم، وإثراء مسيرتي المهنية بخبرات عالية المستوى، للإسهام في خدمة الوطن، والارتقاء بقطاع الدفاع والأمن في الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع خطى ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان له الدور الأساسي في ترسيخ التوازن في القطاعات الحيوية في الدولة».

وتابعت: «ساعدتني ثقافة شركة (ساب) للتغلب على أبرز تحدٍّ، كوني أماً عاملة، عبر سياسات مرنة تركز على التوازن بين الحياة العملية والأسرية، وقيم تعطي أهمية قصوى للفرد والعائلة».

كما مثّل التغير الوظيفي تحدياً بارزاً لدي، ولكن ما لبث أن تحول إلى فرصة لوصولي إلى مراحل متقدمة في مجال هندسة البرمجيات، والارتقاء بمسيرتي المهنية عبر اكتساب مهارات وخبرات جديدة.

وقالت الهاشمي إنها أسهمت في تطوير تطبيق داخلي في الشركة، يهدف إلى تنظيم سير العمل، وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى الأداء.

وسلّطت الهاشمي الضوء على جوانب من حياتها الشخصية والعائلية، بالقول إنها متزوجة، وأم لابنتين، ولديها شغف باللياقة البدنية، وحازت حزاماً أسود من الدرجة الثانية (دان 2) في رياضة التايكواندو.

وأضافت: «بينما نكرم ونحتفل بإنجازات المرأة الإماراتية، أستذكر دور الهندسة في تعزيز خبراتي على الأصعدة كافة، حيث أتاحت لي التفكير الإبداعي لحل المشكلات المهمة، وجعل العالم مكاناً أفضل للعيش فيه».

وأشارت إلى تطلعها لتطبيق الأنظمة والتقنيات المتقدمة في المشروعات المبتكرة في «ساب»، والإسهام في تعزيز السلامة والأمن في الإمارات.

وأضافت: «أشجع النساء الإماراتيات على خوض غمار هذا القطاع الذي يمثل مساراً للتعلم المستمر والإنجازات الوطنية، ويتيح الفرصة لتشكيل مستقبل واعد لبلدنا».

• يسرى الهاشمي: أطمح دوماً للتقدم والتعلم، وإثراء مسيرتي المهنية بخبرات عالية المستوى للإسهام في خدمة الوطن، والارتقاء بقطاع الدفاع والأمن.