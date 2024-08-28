الامارات | منى تهلك.. إماراتية تترأس الاتحاد الدولي للمستشفيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت الطبيبة الإماراتية، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية، نائب مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية للشؤون الطبية، المدير التنفيذي لمستشفى لطيفة للنساء والأطفال، الدكتورة منى تهلك، إنجازاً كبيراً بانتخابها رئيساً للاتحاد الدولي للمستشفيات، كأول امرأة عربية وإماراتية تتولى هذا المنصب.

درست تهلك الطب في الكلية الملكية في إيرلندا، وتخصصت في النساء والولادة في مستشفى جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأميركية، وهي حاصلة على البورد الأميركي في التخصص، وبدأت مشوارها المهني في مستشفى لطيفة كاستشارية أمراض النساء والولادة وجراحة المناظير، وهي أيضاً أول مواطنة رئيسة قسم أمراض النساء والولادة في مستشفى لطيفة، وتعمل مديراً تنفيذياً له، كما أنها رئيس لشعبة أمراض النساء والولادة في جمعية الإمارات الطبية.

وعلى الرغم من مناصبها الإدارية والقيادية، فإن الدكتورة تهلك لاتزال تمارس مهنتها ميدانياً في مستشفى لطيفة، الذي تترأسه، وتحضر عمليات الولادة والعمليات الجراحية، إضافة إلى المهام الإدارية، لكون هذه المهنة تشبع شغفها.

وأكدت تهلك أن القطاع الصحي في الدولة يزخر بكثير من الكوادر النسائية الإماراتية في جميع التخصصات من طبيبات وممرضات، إلى جانب العاملات في الخدمات الطبية المساندة من مختبرات وأشعة، وإداريات وباحثات.

وأكدت أن ثقة القيادة الرشيدة في بنات الإمارات كانت أكبر دافع لها، لبذل كل غالٍ ونفيس لخدمة الوطن، على الرغم من سنوات طويلة قضتها في الغربة، حيث كانت أول إماراتية تخصصت في أمراض النساء والولادة من مستشفى جونز هوبكنز، كما حصلت على المركز الأول في علم الأمراض من الكلية الملكية للجراحين، وأفضل معلم لطلبة الطب من مستشفى جونز هوبكنز، وثاني أفضل مدير تنفيذي جائزة التميّز والأداء الحكومي.

كما نشرت أبحاثاً كثيرة في تخصصها، وحصلت على درجة البروفيسور الإكلينيكي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الطبية.