الامارات | أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر 2024

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2024
وسجلت أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر انخفاضاً مقارنة بشهر أغسطس.
إذ انخفض سعر البنزين السوبر "98" من 3.05 درهم إلى 2.90 درهم وبنزين "إي بلس" 91 من 2.86 درهم إلى 2.71 درهم والبنزين خصوصي "95" من 2.93 درهم إلى 2.78 ووقود الديزل من 2.95 درهم 2.78 درهم.
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