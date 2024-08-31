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الامارات | أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر 2024

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقرت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر سبتمبر 2024

وسجلت أسعار الوقود خلال شهر سبتمبر انخفاضاً مقارنة بشهر أغسطس.

إذ انخفض سعر البنزين السوبر "98" من 3.05 درهم إلى 2.90 درهم وبنزين "إي بلس" 91  من 2.86 درهم إلى 2.71 درهم والبنزين خصوصي "95" من 2.93 درهم إلى 2.78 ووقود الديزل من 2.95 درهم 2.78 درهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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