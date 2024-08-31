الامارات | هل تلغى المخالفات المرورية للمغادرين ضمن مهلة "الجنسية والإقامة"؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ الهيئة الإتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، غداً الأحد في تنفيذ مهلة اعفاء مخالفي أنظمة دخول واقامة الاجانب من الغرامات، ولمدة شهرين حتى 30 أكتوبر 2024.

ودعت الهيئة مخالفي الإقامة في الدولة إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم بتسوية أوضاعهم أو المغادرة، مؤكدة أن المخالفين الذين يقررون تعديل وضعهم بمغادرة الدولة ضمن المهلة الممنوحة لهم لن يتم وضع ختم الحرمان على جوازات سفرهم، موضحة أن آلية التقديم ستكون عن طريق القنوات الذكية للهيئة ومراكز الخدمة (الطباعة) على مستوى الدولة.

وفي حالة وجود مركبة مسجلة باسم المخالف، يتم توجيهه حينها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية السجل المروري وذلك قبل السير في إجراءات المغادرة.