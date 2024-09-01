الامارات | "طرق دبي" تفتتح جسرين رئيسيين ضمن مشروع تطوير شارع الخيل في 7 مواقع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، جسرين رئيسيين في منطقتي زعبيل والقوز الأولى على شارع الخيل بالاتجاه إلى جبل علي، ويبلغ طول الجسرين المنجزين 1350 متراً، وتقدر طاقتهما الاستيعابية بنحو 8000 مركبة في الساعة، وأعلنت عن إنجاز 80% من مجمل مراحل مشروع تطوير شارع الخيل، الذي يتضمن تنفيذ جسور بطول 3300 متراً، وتطوير وتوسعة مسارات الطرق بطول 6820 متراً، موزعة على سبعة مواقع مختلفة على شارع الخيل، تغطي مناطق الجداف، والخليج التجاري، وزعبيل، وميدان، والقوز الأولى، وغدير الطير، وقرية جميرا الدائرية، ويسهم المشروع في تقليل زمن الرحلة بنسبة 30 ‎%‎، وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات والجسور القائمة بنحو 19600 مركبة في الساعة، ورفع الكفاءة المرورية لشارع الخيل، وحل مشاكل التداخلات المرورية على التقاطعات المجسرة مع شارع الخيل، وضمان استمرارية الحركة المرورية الحرة على الشارع.

وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله)، باستكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، لمواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها إمارة دبي، واستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وأضاف: يعد مشروع تطوير شارع الخيل، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية لتطوير محاور الطرق الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الإمارات، ويعتبر شارع الخيل أحد أهم محاور الطرق الرئيسة في إمارة دبي، ويبدأ من معبر الخليج التجاري، وينتهي بتقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، ويتألف من خمس مسارات في كل اتجاه، ترتفع إلى أكثر من ستة مسارات في بعض المواقع.

افتتاح جسرين

وأوضح معالي مطر الطاير أن الجسر الأول الذي تم افتتاحه، يقع في منطقة زعبيل، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء، بشارع الخيل في الاتجاه إلى جبل علي، ويبلغ طوله 700 متر بسعة ثلاث مسارات، وتقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4800 مركبة في الساعة، فيما يقع الجسر الثاني في منطقة القوز الأولى، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه جبل علي، ويبلغ طول الجسر 650 متراً، بسعة مسارين، وتبلغ طاقته استيعابية 3200 مركبة في الساعة.

الموقع 1 و2

وأشار معالي المدير العام ورئيس مجلس المديرين إلى أن المشروع يتضمن تطوير سبعة مواقع على شارع الخيل، الأول عند منطقة الجداف ويتضمن أعمال توسعة سطحية وذلك بإضافة مسار جديد لتحسين الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة حيث يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع في المنطقة الواقعة بين تقاطعي شارع عود ميثاء وشارع المركز المالي، بنحو 2000 مركبة في الساعة، ويتضمن المشروع تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات بطول 700 متر، تقدر طاقته الاستيعابية بنحو 4800 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع قصر زعبيل وشارع عود ميثاء، بشارع الخيل في الاتجاه إلى جبل علي، كما يتضمن تنفيذ تحسينات للطرق السطحية بطول 850 متراً، بهدف ربط حركة المرور القادمة من شارع الخيل إلـى شارع المركز المالي باتجاه شارع الشيخ زايد.

أما الموقع الثاني، فهو منطقة ميدان على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع رأس الخور، ويشمل تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 610 متراً، وطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، ويشمل أيضاً تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1550 متراً، لربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع راس الخور.

الموقعين 3 و4

وقال معالي مطر الطاير إن الأعمال في الموقع الثالث في منطقة القوز الأولى، وتحديداً على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع الواحة، تتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 650 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويربط الحركة المرورية القادمة من شارع الميدان إلى شارع الخيل باتجاه جبل علي، كما تتضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 2170 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الواحة وشارع لطيفة بنت حمدان، أما الموقع الرابع فهو في منطقة غدير الطير، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع الميدان وشارع لطيفة بنت حمدان، ويتضمن تنفيذ جسر بسعة مسارين بطول 640 متراً، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، ويسهم في ربط الحركة المرورية القادمة من شارع لطيفة بنت حمدان إلى شارع الخيل باتجاه ديرة، كما يتضمن تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 1350 متراً، بهدف ربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل باتجاه شارع الميدان.

الموقع الخامس

وأشار معاليه إلى أن الأعمال في الموقع الخامس للمشروع الواقع في قرية جميرا الدائرية، على شارع الخيل بين تقاطعي شارع حصة وشارع الخميلة، تشمل إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 700 متر، بطاقة استيعابية 3200 مركبة في الساعة، يربط الحركة المرورية القادمة من شارع الخيل إلى شارع حصة، كما يشمل تنفيذ أعمال تحسينات على الطرق السطحية بطول 900 متر، لربط الحركة المرورية القادمة من منطقة قرية جميرا الدائرية إلى شارع الخيل باتجاه ديرة.

سير العمل

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة أنجزت في شهر مايو الماضي، أعمال التوسعة في موقعين 6 و7 في منطقتي الجداف والخليج التجاري، واشتملت الأعمال المنفذة فـي الموقع السادس علـى توسعة سطحية لشارع الخيل عند منطقة الجداف، وذلك بإضافة مسار جديد لتحسين انسيابية الحركة المرورية على الشارع باتجاه ديرة بطول 600 متر، وساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو 2000 مركبة في الساعة، فيما تضمنت الأعمال في الموقع السابع، تنفيذ توسعة سطحية لشارع الخيل عند مدخل منطقة الخليج التجاري، وذلك بإضافة مسار جديد بطول 435 متراً، لتحسين انسيابية حركة الدخول إلى منطقة الخليج التجاري من شارع الخيل، ورفع مستوى السلامة المرورية على الشارع في ذلك المقطع باتجاه جبل علي، ووفقاً لخطة العمل سيتم في نهاية أكتوبر القادم افتتاح ثلاثة جسور في ثلاثة مواقع تخدم الحركة المرورية باتجاه ديرة.