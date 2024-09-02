محمد بن راشد يعتمد أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر 2024 في العاصمة أبوظبي.

جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في قصر الوطن بأبوظبي.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس:"اعتمدنا اليوم خلال جلسة مجلس الوزراء أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي ستعقد في الخامس والسادس من نوفمبر 2024 في العاصمة أبوظبي".

وأضاف سموه: "ستركز أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات على 3 مسارات رئيسية... هي الأسرة... والهوية الوطنية... والذكاء الاصطناعي".

وأوضح سموه:"طلبنا من كافة الجهات تقديم أفكار ومبادرات ومشاريع تسهم في تطوير قطاعاتهم... وتدعم أولوياتنا الوطنية... وتساهم في وضع أجندة وطنية واضحة للعام 2025 بإذن الله".