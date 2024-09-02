الامارات | شرطة دبي تطلق فعاليات "مُلتقى البراحة المجتمعي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة دبي، ممثلة في مجلس الروح الإيجابية، فعاليات "مُلتقى البراحة المجتمعي" بمنطقة البراحة، بهدف تعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع وتحسين جودة الحياة في الأحياء السكنية من خلال أنشطة رياضية ومحاضرات توعوية، تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.

يأتي الملتقى بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبالتعاون مع مجلس مديري مراكز الشرطة ومركز شرطة المرقبات والشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مجلس دبي الرياضي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي للإعلام.

شهد الفعاليات العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات، والسيدة فاطمة بوحجير رئيس مجلس الروح الإيجابية، إلى جانب مجموعة من الشركاء والمتطوعين.