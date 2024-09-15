الامارات | إغلاق مطعم «شابرا» في «صناعية المصفح»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم شابرا» في المدينة السكنية (أيكاد) في المنطقة الصناعية بمصفح في أبوظبي، التي تحمل الرخصة التجارية رقم (CN-1166231) لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 بشأن الغذاء في إمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة مخالفتها لاشتراطات السلامة الغذائية، وتكرار المخالفات التي تؤثر في سلامة الغذاء، وتقاعس مسؤول المنشأة عن اتخاذ إجراءات تصحيحية فعالة لتصويب المخالفات، بما يؤثر في سلامة الغذاء وصحة المستهلكين، حيث تم إصدار ثلاث مخالفات، وتنبيه بالإغلاق الإداري بسبب تفشي الحشرات في المنشأة، وعدم إبراز تقرير مكافحة الحشرات، إضافة إلى تخزين المنتجات الغذائية والمشروبات بطريقة تسهم في تعرضها للتلوث، وعدم نظافة معدات الطبخ.

وأكدت الهيئة أن قرار الإغلاق الإداري سيستمر طالما وُجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة، واستيفائها جميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفة.

وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتيان في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قِبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم، وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.