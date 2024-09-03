الامارات | "المؤسسة الاتحادية للشباب" تطلق استبياناً لدراسة "مستقبل مراكز الشباب"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «المؤسسة الاتحادية للشباب» بالشراكة مع «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» استبيان «دراسة مستقبل مراكز الشباب» في دولة الإمارات، بهدف تقييم الوضع الحالي لمراكز الشباب من حيث البرامج والخدمات والمساحات والمواقع الجغرافية والأثر المتحقق منها خلال الأعوام الماضية، وتحديد التوجه المستقبلي لمراكز الشباب بما ينعكس على استراتيجية المؤسسة على المدى القريب والبعيد وتلبيةً للتوقعات والطموحات الوطنية، وتطوير نموذج عالمي يواكب متطلبات العصر ويدعم جهود الدولة في الاستدامة والابتكار والتنافسية.

ويأتي مشروع «دراسة مستقبل مراكز الشباب» في دولة الإمارات، ضمن مشاريع الحزمة الأولى من برامج الأجندة الوطنية للشباب 2031، والتي تمنح الشباب الإماراتي آفاقاً جديدة، وتجعل من تطلعاتهم وآمالهم واقعاً وحقيقة ضمن استراتيجية وطنية لتمكينهم من المساهمة في مسيرة التطوير وبناء مستقبل الأجيال القادمة.

مواكبة التطورات

وبمناسبة إطلاق الاستبيان، صرح معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب قائلاً: "لطالما ركزت توجيهات القيادة الرشيدة على أهمية الاستماع إلى آراء الشباب وفهم احتياجاتهم، ومنحهم الفرصة لطرح تطلعاتهم، ليكون لهم دوراً محورياً في مسيرة البناء الوطنية، من خلال توفير البيئة المحفزة لاحتضان إبداعاتهم واكتشاف المواهب الشبابية المتميزة وصقلها، واستثمار الطاقات والإمكانيات عبر تطوير الأدوات اللازمة بما يوائم متطلبات المستقبل."

وأضاف معالي النيادي: "أن إطلاق استبيان دراسة ’مستقبل مراكز الشباب‘ يأتي ليعزز تواصلنا مع الشباب وإشراكهم في رسم ملامح المستقبل لتحقيق طموحاتهم، وإيجاد الحلول الإبداعية لترجمة أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع، وذلك في سياق تطوير مراكز الشباب التي نسعى إلى تعزيز دورها كمنصات حيوية تتيح للشباب الفرص المثلى للتعلّم والنمو والتميز في كافة المجالات، واكتساب المهارات التي تتوافق مع أهداف المنهجية الوطنية التنموية. ونحن ملتزمون بتطوير نموذج عالمي لمراكز الشباب يدعم تطلعات الدولة في تحقيق الاستدامة، ويعزز من مكانتها كبيئة جاذبة للشباب الطموح والمبدع."

فرصة فريدة

من جهته، قال سعادة الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: "إن الاستبيان يأتي في سياق التعاون المثمر بين مركز الإمارات للدراسات والمؤسسة الاتحادية للشباب، ويعكس التزامهما بتقديم تصوُّر مستقبلي لمراكز الشباب في دولة الإمارات، والتأكد من إيصال أصوات الشباب، وجعلهم جزءاً من عملية صُنع القرارات المتعلقة بهم، وتحديد الأولويات الواجب التركيز عليها؛ لضمان أن تظل هذه المراكز مواكبة لطموحات الأجيال الحالية والمقبلة."

وأوضح سعادة النعيمي، أن استبيان رأي الشباب يؤكد أهمية دورهم في صياغة ملامح المستقبل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين الشباب، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة -حفظه الله- الذي يرى أن شباب الإمارات هم "الثروة الحقيقية للبلاد، وأملها، ومستقبلها الحقيقي".

وأكد سعادته أن الاستبيان يوفر فرصة فريدة لاستكشاف أبعاد جديدة لتطوير مراكز الشباب، ووضع خطط مستقبلية مبنية على أسس متينة واستراتيجيات مستقبلية تستجيب بفاعلية لتطلعات الشباب، وتحقق أهدافهم، مشيراً إلى أن الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم هو حجر الزاوية في تصميم مراكز شبابية قادرة على تقديم خدمات نوعية تلبي التوقعات والاحتياجات المتجددة، والحصول على تغذية راجعة من الشباب مباشرة بشأن جودة الخدمات المقدمة إليهم.

إشراك الشباب

بدورها، قالت وفاء آل علي، مدير إدارة مراكز الشباب في المؤسسة الاتحادية للشباب: "يعكس الاستبيان جهود المؤسسة الرامية إلى تقييم الوضع الحالي للمراكز من كافة الجوانب، وتحديد التوجهات المستقبلية لتطويرها، إذ يستهدف عينة لا تقل عن 3 آلاف شاب وشابة تشمل مجموعة متنوعة من الشباب الإماراتيين والمقيمين في الدولة من الفئة العمرية التي تتراوح بين 15 و35 عاماً، بما في ذلك طلبة الثانوية والجامعات، والمجتمع المحلي المهتم بمراكز الشباب، بالإضافة إلى مرتاديها والمستفيدين منها والمختصين والخبراء في مجالات التطوير والتدريب والمبدعين، وأعضاء مجالس الشباب المحلية والمؤسسية من كافة أنحاء دولة الإمارات."

وأوضحت آل علي، أن النتائج المتوقعة من الاستبيان ستساهم في تحديد ملامح الخطة المستقبلية لمراكز الشباب، بما يشمل تطوير البرامج والخدمات، تحسين البنية التحتية، واستخدام التقنيات الحديثة، كما سيعزز الاستبيان إشراك الشباب في عملية تصميم وتطوير هذه المراكز، لإيجاد بيئة تعليمية وتطويرية تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، وهو ما يؤكد حرص المؤسسة على تعزيز المشاركة الفاعلة مع شباب اليوم للعمل على وضع الأسس والمقومات الضرورية لبناء مستقبل شباب الغد."

البحث والتطوير

من جهتها، أفادت الدكتورة ابتسام الطنيجي، مدير قطاع خدمة المجتمع في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بأن تصميم استبيان دراسة مستقبل مراكز الشباب وضع بناءً على دراسة دقيقة بالتعاون مع فريق المؤسسة الاتحادية للشباب، إذ ركزت على محاور أساسية شملت مجموعة من الأسئلة تتناول طبيعة علاقة المشاركين بمراكز الشباب، وأهميتها ودورها بالنسبة لهم، ونظرتهم إلى واقعها الحالي، وتقييمهم لجودة خدماتها وبرامجها، فضلاً عن المزايا التي ينبغي أن تتمتع بها مستقبلاً.

وأكدت أن إجابات المشاركين ستُحاط بسرية تامة، وستُستخدم لأغراض البحث والتطوير فقط، مشيرة إلى أن البيانات المستخلصة من الاستبيان ستُوظَّف -بعد دراستها وتحليلها- في تعزيز دور مراكز الشباب في دولة الإمارات، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير، وتنفيذ توصيات المشاركين، والتسهيلات التي يرغبون في رفد مراكز الشباب بها.

احتياجات الشباب

وتتناول الدراسة عدة محاور رئيسية هي: تحديد احتياجات الشباب بحسب المجتمع المحلي، مراجعة أفضل الممارسات المطبقة عالمياً، وإجراء تقييمات أساسية تشمل، حالة البنية التحتية بما في ذلك المرافق والتقنيات التكنولوجية المتاحة، البرامج والخدمات والتجهيزات، التشريعات والسياسات المعنية بالشباب، التواصل والشراكات، الأثر المتحقق من العمل مع الشباب، فضلاً عن تقييم الكوادر البشرية.

المخرجات المستهدفة

وتسعى الدراسة إلى تحقيق عدة مخرجات أساسية وهي: تحديد المسارات المستقبلية لتطوير مراكز الشباب، اعتماد خطة تطويرية شاملة وطموحة لمستقبلها ومواقعها ومنصاتها وخدماتها وأنشطتها مبنية بذلك على تقرير تحليلي للوضع الحالي، إضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والموارد اللازمة لتطوير منظومة المراكز الشبابية لتوفير أفضل الخدمات المستدامة والممارسات ذات المعايير العالمية التنافسية.

وخصصت المؤسسة الاتحادية للشباب خلال فترة الاستبيان التي تمتد لثلاثة أسابيع، العديد من المواقع لتعريف الشباب والمجتمع بأهمية المشاركة الفاعلة في الدراسة، والتي تتوفر في مركز شباب عجمان بمنطقة الصفيا، مركز شباب أم القيوين في فلج المعلا، مركز شباب رأس الخيمة في الظيت، مركز شباب رأس الخيمة بمنطقة الغيل، وبوليفارد أبراج الإمارات في دبي، وعدة جامعات وكليات في الدولة، كما تعمل المؤسسة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على نشر الاستبيان من خلال منصات إلكترونية متخصصة في الدراسات والأبحاث، لكي يصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب في مختلف مناطق الدولة للمشاركة من خلال الرابط https://survey.ecssr.ae، للمساهمة بشكل فاعل في رسم ملامح النموذج الجديد المطوّر من مراكز الشباب المستقبلية.