نهيان بن مبارك يبحث مع وفد سنغافوري تعزيز قيم التسامح والتعايش عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بحث معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش مع وفد من جمهورية سنغافورة تعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية عالمياً.

جاء ذلك خلال استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك بمجلسه في أبوظبي معالي ماساجوس ذو الكفل، وزير التنمية الاجتماعية والأسرية الوزير الثاني للصحة والوزير المسؤول عن الشؤون الإسلامية في جمهورية سنغافورة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد السنغافوري إلى الدولة.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز قيم التسامح والتعايش، ووجهات النظر وأفضل الممارسات المستخلصة من تجارب الدولتين في مجالات التسامح والتعايش.

وعقب اللقاء أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك عمق العلاقات بين البلدين الصديقين الإمارات وسنغافورة، في مختلف المجالات، وحرص الدولتين على تنميتها بشكل مستمر بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

وقال معاليه: إن اللقاء شهد تبادلاً لوجهات النظر والتجارب والخبرات بين الجانبين في مجالات تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي بين البشر، وآثارها على حياة الفرد والمجتمع وكذلك العلاقات بين الدول.

من جانبه، عبر معالي ماساجوس ذو الكفل عن عميق تقديره وشكره لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، مشيداً بحفاوة الاستقبال به والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات بين الجانبين.