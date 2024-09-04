الامارات | عيادة الإمارات المتنقلة تقدم خدماتها لمئات المواطنين في عدة مناطق نائية في حضرموت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل العيادة الطبية المتنقلة، التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم خدماتها الصحية المجانية، لسكان القرى والمناطق النائية في محافظة حضرموت.

تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الإنساني الذي تقوم به دولة الإمارات، بهدف تخفيف معاناة المواطنين في عدة قرى ومناطق نائية لا تتوفر فيها المستشفيات أو الكادر الطبي.

واستقبلت العيادات المتنقلة خلال شهر أغسطس الماضي 537 حالة مرضية، من بينها 228 حالة للأطفال، و262 حالة للنساء، و83 حالة للرجال، كما أجريت 93 فحصا مخبريا.

ونجحت العيادات في إنقاذ حياة العديد من المرضى في تلك المناطق النائية، وتم التعامل مع مجموعة من الأمراض الشائعة.

وتقوم العيادات الطبية المتنقلة، بزيارة دورية لقرى ومناطق حضرموت، بما في ذلك المناطق الجبلية الوعرة، متحدية جميع العوائق لتقديم خدماتها الإنسانية.

وأعرب العديد من المستفيدين عن شكرهم العميق لدولة الإمارات، مؤكدين أن وصول العيادات بشكل دوري، خفف عنهم عناء الانتقال إلى المستشفيات، التي تبعد مئات الكيلومترات، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وكان للعيادات المتنقلة أثر كبير على حياة سكان المناطق الريفية في حضرموت، حيث عبر المواطنون عن تقديرهم للجهود المبذولة لتلبية احتياجاتهم الصحية.

وأكد المسؤولون في مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة، أن هذه العيادات تسهم بشكل كبير في تخفيف معاناة السكان، الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى المراكز الصحية.

وأشادوا بدور المبادرات الصحية الإماراتية، التي تقدم خدمات صحية وعلاجية متكاملة ومجانية بشكل دوري.

وتضم العيادات المتنقلة، فريقا طبيا متخصصا، يشمل طبيبة نساء وتوليد، وفني مختبر وأطباء في تخصصات عامة، ما يسهم في تخفيف معاناة الأطفال والنساء المحرومين من الرعاية الصحية اللازمة.