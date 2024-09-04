صدور النسخة الهندية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»

ابوظبي - سيف اليزيد - صدرت حديثاً النسخة الهندية من كتاب «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية» لمؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

تأتي هذه النسخة الجديدة بعد صدور أربع ترجمات للكتاب باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية.

ويتيح صدور الكتاب باللغة الهندية، إطلاع جمهور أوسع من القراء في آسيا على أهم محطات مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وتُسهم الطبعة الهندية في تعريف العالم الناطق بتلك اللغة، بتفاصيل الدور الذي يقوم به سموه، من أجل تعزيز التسامح ونشر قيم الأخوة الإنسانية وصناعة السلام وتعزيز الاستقرار في المنطقة والعالم إضافة إلى تحقيق الريادة العالمية لدولة الإمارات في جميع المجالات.