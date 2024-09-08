اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | محمد بن راشد: مشروع مترو دبي يمثل ثقافة دبي القائمة على الجودة والالتزام وخلق أفضل بيئة للعيش والعمل

0 نشر
موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: مشروع مترو دبي يمثل ثقافة دبي القائمة على الجودة والالتزام وخلق أفضل بيئة للعيش والعمل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً،  "15 عاماً مرت منذ افتتاح مترو دبي .. نقل خلالها 2.4 مليار مسافر في أكثر من 4.3 ملايين رحلة.. ونسبة الالتزام بمواعيد رحلاته بلغت 99.7% … ونريدها 100% يإذن الله".

وأضاف سموه قائلااً "الالتزام بالمواعيد ثقافة .. وفضيلة .. وقيمة حضارية نبيلة".

واختتم سموه قائلاً "مشروع مترو دبي .. يمثل ثقافة دبي .. القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد وخلق أفضل بيئة للعيش والعمل في العالم .. وشكرنا وتقديرنا لجميع العاملين في مترو دبي لجهودهم في الحفاظ على هذه القيمة الحضارية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements