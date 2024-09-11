الامارات | "هلا" تطلق خدمة حجز الرحلات الجديدة باستخدام واتساب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "هلا"، الشركة الرائدة في توفير حلول حجز سيارات الأجرة إلكترونيًا في دبي، عن إطلاق خدمة جديدة تُمكّن العملاء من حجز رحلاتهم بسهولة عبر تطبيق واتساب. وتضيف هذه الخطوة خياراً مبتكراً، مما يجعل حجز سيارات الأجرة أكثر وصولاً للعملاء عبر الرسائل النصية. يأتي هذا الإطلاق في إطار التزام هلا المستمر بتبني التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة العملاء وتيسير التنقل في المدينة.

وتُتيح الخدمة الجديدة لسكان دبي وزوارها حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق واتساب، باستخدام روبوت محادثة متقدم يدير طلبات الحجز بسلاسة، مع ضمان تقديم نفس الأسعار المعتمدة في تطبيق كريم. وتهدف هلا من خلال هذه الخدمة إلى تحسين تجربة الركاب وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.

تعليقاً على هذا الإطلاق، صرح الرئيس التنفيذي لشركة هلا، خالد نسيبه، قائلاً: "يسعدنا توسيع قنوات التواصل مع عملائنا من خلال إطلاق خدمة الحجز عبر واتساب، مما يجعل عملية الحجز أسرع وأكثر سهولة. وكأحد أكثر تطبيقات المراسلة استخداماً في العالم، يتيح لنا واتساب الوصول إلى شريحة أوسع من الجمهور والتفاعل مع عدد أكبر من المستخدمين في دبي، ويعكس هذا التطوير التزامنا بتحسين تجربة التنقل اليومي لعملائنا من خلال إضافة هذه المنصة المباشرة والبسيطة. بالإضافة إلى ذلك، نواصل جهودنا في تبني أحدث التقنيات لتقديم خدمات متميزة تتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة."

وتبدأ عملية الحجز عبر واتساب بكل سهولة من خلال إرسال كلمة "Hi" إلى الرقم 800HALATAXI - 80042528294، حيث يقوم روبوت المحادثة بطلب موقع الراكب لإتمام الحجز وإرسال تأكيد بالرحلة متضمنًا تفاصيل الكابتن ووقت الوصول المتوقع. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الخدمة ميزة تتبع الرحلة في الوقت الفعلي ومشاركة رابط التتبع مع الأصدقاء والعائلة لضمان الأمان والراحة.

وتتاح الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ما يوفر للعملاء مرونة قصوى في الحجز. وتقدم خيارات دفع متنوعة تشمل الدفع النقدي أو باستخدام البطاقة عند الوصول. إلى جانب خيار الحجز عبر واتساب، يستمر توفر الحجز عبر تطبيق كريم، مما يضمن تجربة حجز سلسة ومريحة.

وتدير هلا حالياً أسطولاً يضم 24,000 كابتن و12,000 مركبة، عبر شركائها في الامتياز، وتلتزم بمواصلة تطوير خدماتها لتقديم حلول نقل مبتكرة تتماشى مع احتياجات سكان وزوار مدينة دبي الحديثة.