الامارات | «بلدية دبي» تدعو الطلبة إلى الحرص على سلامة الغذاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي أهمية تشجيع الطلاب على تبنّي ممارسات وسلوكيات تسهم في ضمان الصحة والسلامة العامة وسلامة الغذاء، انطلاقاً من جهودها لتعزيز الدور التكاملي والتشاركي مع أفراد المجتمع.

ونظمت البلدية فعالية «العودة إلى المدارس: اكتشف وتعلم واستمتع» في «سيتي سنتر مردف» من 10 إلى 14 سبتمبر الجاري. واستعرضت من خلال منصتها مجموعة من المواضيع المتعلقة بعودة الطلاب إلى المدرسة، بما في ذلك الصحة والسلامة العامة، وسلامة الغذاء، والدور المحوري لأولياء الأمور في هذا الخصوص.

كما سلطت الفعالية الضوء على مواضيع متنوعة تبرز أهمية دورهم كعنصر فاعل في المجتمع وفي بيئتهم المدرسية على حد سواء، وتتضمن الإرشاد الزراعي، والاستدامة البيئية، وفرز النفايات وإعادة التدوير.

وقال أحمد ناجي من إدارة التسويق المؤسسي والعلاقات في البلدية لـ«الإمارات اليوم»، إن منصة البلدية تحوي نموذجاً لمختبر البلدية المركزي لإدخال روح الاستكشاف عند الطالب، وعرض الفحوص التي يحتاج إليها لسلامته، مثل فحص الألوان الصناعية الموجودة في الشيبس والحلوى، لشرح مدى مطابقتها للمواصفات من عدمه.