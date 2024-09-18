الامارات | خبراء: التنقل بالطائرات بدون طيار يحتاج للوائح وقوانين لمنظومة النقل الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد عدد من الخبراء المختصين في مجال الابتكار والتنقل الحضري، على أهمية وجود لوائح وقوانيين واضحة ومحددة لمنظومة النقل الجوي بدون طيار، سواء التجاري منها والمتعلق بنقل البضائع، أو الأجرة الجوية المتعلق بنقل الأشخاص، مع التأكيد على تحقيق المأمونية والسلامة في التنقل والحرص على التقليل من نسب الضوضاء، التي يمكن أن تحدثها في حياة سكان المدن.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية أقيمت بعنوان:" الابتكار في النقل الحضري.. هل ستغير الطائرات بدون طيار الحياة في المدن ؟،" والتي أقيمت في ختام فعاليات اليوم الثالث للدورة الثلاثين للمؤتمر والمعرض العالمي لأنظمة النقل الذكية.

شارك في الجلسة، مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات خالد العوضي، وأدارها دونال هودجينز، رئيس إدارة النقل والمرور المستدامة، نائب رئيس أنظمة النقل الذكية أيرلندا، والدكتور فاسيليس أغوريداس، مدير أول الابتكار والنشر، إريتيكو أوربا، بلجيكا، ولور جلاترون، كبير مسؤولي تطوير الأعمال، كريساليون موبيليتي، إسبانيا، وبيث كيجل، نائب الرئيس، HNTB، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور تونغكارن كايوتشالرمتونج، رئيس ITS Thailand، تايلاند.

وأجمع المشاركون في الجلسة على ضرورة تحسين وسائل النقل والتنقل الحضري في المدن بصورة عامة، حيث تتوقع الإحصاءات المستقبلية أن يعيش ثلثا سكان العالم في المدن بحلول عام 2050 وأهمية الاستفادة من الابتكارات التي يتم طرها لجعله أكثر أماناً وكفاءة واستدامة، مؤكدين على أهمية إيجاد الحلول للحد من التأثيرات السلبية في استخدام هذه الوسائل على حياة المواطنين.