"أكاديمية أدنوك الفنية" تُخرّج 358 من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل دولة الإمارات تعزيز قوة مواردها البشرية المؤهَّلة للتعامل مع التقنيات والأدوات العصرية لقيادة مختلف القطاعات.

وتأتي "أدنوك" في مقدمة الشركات الوطنية الرافدة للمواهب الوطنية الواعدة في قطاعي الطاقة والتكنولوجيا والتي أتت بثمارها اليوم من خلال تخريجها 358 متدرباً ضمن برامج متخصصة في قطاع الطاقة بحفل تخريج دُفعة 2024 من برامج "أكاديمية أدنوك الفنية" في مركز أبوظبي للطاقة.

يتضمن البرنامج مراحل تدريب عملية ونظرية في كل من الأكاديمية والحقول التابعة لشركة أدنوك، حيث يطبِّق أحدث حلول التكنولوجيا المتقدمة في مساقاته لضمان تمكين الخريجين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنيات المتطورة في مسيرتهم المهنية، التي تعزِّز خبراتهم ومعارفهم في التطبيقات التكنولوجية، وتساهم في تعريفهم بالفرص المستقبلية المتاحة للاستفادة من الحلول القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

تخريج دفعة جديدة من أكاديمية أدنوك الفنية اليوم، يضيف لبنة قوية في مسيرة تمكين الكوادر الوطنية الشابة في قطاع الطاقة. ومنذ تأسيسها، نجحت "أكاديمية أدنوك الفنية" في تخريج أكثر من 6000 متدرب من الإماراتيين، ما يجعلها مساهما فعالا في رفد قطاع الطاقة بالدولة.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها، أهمية تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بأحدث الأدوات والتقنيات الحديثة، مؤكداً حرص "أدنوك" على الاستفادة من التقنيات المتطورة لدعم جهودها الهادفة إلى المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

واطلع معاليه على مشروع توسعة حرم "أكاديمية أدنوك الفنية" في منطقة الشوامخ، والذي يتضمن إنشاء مبنيين جديدين لتلبية الطلب المتزايد على المتدربين من شركات مجموعة "أدنوك"، وقاعات وفصول دراسية إضافية، وقاعات اختبار وتدريب عملي، ومرافق سكنية وترفيهية، ومبنى متعدد الأغراض.

وعلى هامش الحفل، استعرض الخريجون الجدد خلال المعرض المصاحب للحفل تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وخطط إدماج الذكاء الاصطناعي في أكاديمية أدنوك الفنية.