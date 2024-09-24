الامارات | مختصون: الزحام و"تحسين الخدمة" يتصدران تحديات قطاع النقل والمواصلات في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد مختصون أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل، والتي جاء من أبرزها الزحام على الطرقات وكيفية تحسين الخدمة وصعوبة وفاء وسيلة مواصلات واحدة بمتطلبات المستخدمين، مؤكدين أهمية إتاحة منصة موحدة لربط جميع شبكات النقل بما يفي باحتياجات المستخدمين.

وأوضحوا خلال ندوة نظمها مجلس شباب هيئة النقل في عجمان اليوم تحت عنوان "التقنيات الحديثة وتحديات قطاع النقل: آفاق وطموحات المستقبل"، بمشاركة مدير شركة "كارس" عبد الله الصباغ ومدير شركة بلاتينيوم للأجرة عبدالله سلطان، والخبراء هبة عرابي، وعيسى أحمد السركال، وهاني الذيب، أن الفترة الحالية لم يعد بها وسيلة مواصلات واحدة قادرة على الوفاء بخدمات النقل؛ فهناك الحافلات والتاكسي وغيرها، ومن ثم لابد من وجود منصة موحدة قادرة على الوفاء بكل احتياجات المستخدمين.

وأضافوا أن الهدف من تلك المنصة ربط جميع شبكات النقل ببعضها، والتي يحتاجها المستخدمون سواء المواصلات العامة أو وسائل التنقل المرن، مؤكدين أن هيئات النقل على مستوى الدولة تلعب دوراً كبيراً في توعية الجمهور بالمنصات الموحدة لوسائل النقل.

وأشار خبراء النقل إلى أن الهدف من التوجهات المستقبلية تحسين تجربة المتعامل وتشجيع الناس على استخدام المواصلات العامة بهدف تحسين عمليات الدفع والتجربة نفسها ككل بدءاً من الخروج من المنزل وحتى الوصول إلى العمل. فيما اقترحوا تطبيق نظام مكافآت ونقاط تحفّز الجمهور على استخدام المواصلات العامة.

وأوضحوا أنه فيما يخص قطاع الشباب؛ يعد النقل مجال واحد؛ لاسيما وأن الذكاء الاصطناعي مع دخوله عالم النقل والمواصلات من حيث تشغيل وتحسين وتطوير الأنظمة ساعدهم كثيراً على اللجوء إليها، فضلاً عن أمن البيانات عبر التحوّل من نظام الدفع الكاش إلى البطاقات الرقمية.

وقالت رئيس مجلس شباب هيئة النقل في عجمان، مريم سعيد المطروشي، إن تنظيم مثل هذه الندوات يأتي ضمن رؤية مجلس شباب الهيئة في تعزيز دور الشباب في رسم ملامح المستقبل، خاصة في مجال النقل، الذي يشهد تحولات جذرية بفعل التطورات التقنية المتسارعة، مؤكدة أن المجلس سيواصل تقديم مبادرات وفعاليات مماثلة لتعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم من صناعة القرار.