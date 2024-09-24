32 مواطناً يلتحقون ببرامج المنح الدراسية لجمارك دبي و"موانئ دبي العالمية"

ابوظبي - سيف اليزيد - التحق 32 مواطناً من منتسبي الدفعة الأولى، ببرامج المنح الدراسية الأكاديمية المتخصصة التي أطلقتها جمارك دبي، بالتعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد اجتيازهم المعايير والشروط المحددة للبرامج، حيث تم تسلم ما يزيد عن 500 طلب، وإجراء مقابلات لنحو 100 مرشح وقبول 32 منهم.

وتُقدم جمارك دبي التوجيه والدعم للطلاب ولموظفيها لمواصلة تعليمهم في التخصصات الأكاديمية النوعية، بهدف تأهيلهم وتدريبهم للعمل في المجال اللوجستي والجمركي؛ إذ يكتسب الطلاب من خلال البرامج الدراسية فهماً شاملاً لإدارة الأعمال والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": "نحن سعداء بالاهتمام الذي أبداه الشباب الإماراتي ببرامجنا الهادفة إلى تطوير المواهب الوطنية وتمكينها من المساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، وهذه البرامج توفر فرصًا للشباب لإثبات جدارتهم وإكمال إعدادهم للانضمام لسوق العمل".

وأضاف "أصبح التوطين أولوية بالغة الأهمية بسبب فوائده الاقتصادية والاجتماعية، وتتواصل جهودنا لقطع خطوات ملموسة في هذا التوجه الاستراتيجي، كما أننا متفائلون بأن دبي ودولة الإمارات ستحقق في المستقبل القريب، معدلات توطين متقدمة".

من جانبه أكد الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن "الجمارك" تعمل وفق رؤية راسخة لتشجيع المواطنين عبر تنمية وتطوير مستواهم الأكاديمي، وتعد رائدة في مجال إطلاق البرامج التدريبية التخصصية للراغبين بإتمام دراستهم في مجالات القطاع الجمركي واللوجستي وكذلك القطاعات الاقتصادية المرتبطة بهما، والإسهام الفاعل في بناء جيل يدرك أهمية العمل المهني في تحقيق التنمية المستدامة بما يواكب أجندة دبي الاجتماعية.

وتشمل برامج المنح الدراسية التي أطلقتها جمارك دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، برنامج البكالوريوس في "التجارة العالمية والجمارك واللوجستية" لخريجي الثانوية العامة، وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال والتجارة الرقمية وإدارة سلسلة الإمداد.

من جانبه قال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في "جمارك دبي": "نسعى إلى إعداد الكوادر الشابة لتولي زمام القيادة في القطاعات المختلفة"، مشيراً إلى أن جمارك دبي ساهمت في إعداد وتصميم البرامج برامج المنح الدراسية والتي تمنح المنتسبين فرصة لمواصلة تعليمهم بمسارات متخصصة تتماشى مع أدوارهم الوظيفية.