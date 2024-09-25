حمدان بن محمد: نتقدم بخالص العزاء لقيادتنا الرشيدة وشعبنا في استشهاد 4 من بواسل الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خالص العزاء وصادق المواساة للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات العزيز في استشهاد 4 من بواسل الإمارات من منتسبي القوات المسلحة خلال حادث تعرضوا له أثناء تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة.

ودعا سموه الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد في حسابه بمنصة إكس: نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز في استشهاد 4 من بواسل الإمارات من منتسبي القوات المسلحة خلال حادث تعرضوا له أثناء تأديتهم للواجب الوطني داخل الدولة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته"

وأضاف سموه:"وتشرفت اليوم بزيارة عدد من أبطالنا الذين تعرضوا للإصابة خلال الحادث، ويتلقون الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري للاطمئنان على أوضاعهم، ونسأل الله لهم جميعاً الشفاء العاجل".

وأكد سموه:"أبطال قواتنا المسلحة وشهداؤنا الأبرار هم فخر الوطن، وستبقى تضحياتهم حاضرة في وجدان شعبنا ونموذجاً مشرفاً لحب الإمارات والتضحية في سبيل رفعتها وعزتها".